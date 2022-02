Marche, 16enne muore durante stage in un incidente stradale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un 16enne è morto in un incidente stradale nelle Marche mentre era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de' Conti in orario di lavoro. Ferito il conducente. Si tratta del secondo giovane morto durante il periodo di stage dopo il recente incidente avvenuto in Friuli a Lorenzo Parelli, seguito da proteste in molte città italiane. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unè morto in unnellementre era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de' Conti in orario di lavoro. Ferito il conducente. Si tratta del secondo giovane mortoil periodo didopo il recenteavvenuto in Friuli a Lorenzo Parelli, seguito da proteste in molte città italiane.

