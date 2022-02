Màkari 2 e una nuova Suleima: intervista video a Ester Pantano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ester Pantano è la protagonista femminile sempre più amata della seconda stagione di Màkari, la fiction della prima serata del lunedì di Rai1. In Un'intervista video ci racconta una Suleima nuova e sempre più affascinante. Leggi su comingsoon (Di lunedì 14 febbraio 2022)è la protagonista femminile sempre più amata della seconda stagione di, la fiction della prima serata del lunedì di Rai1. In Un'ci racconta unae sempre più affascinante.

Advertising

RaiUno : Saverio e Piccionello, in una Sicilia che non è solo una scenografia ma diventa parte del racconto. Màkari - second… - CorrNazionale : Una nuova indagine per Saverio Lamanna: stasera su Rai 1 in prima serata torna #makari2 con Claudio Gioè. Ecco la… - patty75443750 : Stasera prima serata gli splendidi scenari di una Sicilia ancora poco conosciuta #Makari fiction intrigante con att… - Evilqueen_75 : RT @carlopalomar: L’amore è una cosa meravigliosa ?? Nella sera più dolce dell’anno tornano le avventure di Saverio Lamanna. Questa sera,… - panorama_it : Su Rai1 il penultimo episodio della serie con Claudio Gioè e Ester Pantano, tratta di libri di Gaetano Savatteri, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari una Makari 2/ Anticipazioni seconda puntata 14 febbraio: Saverio e Suleima in crisi? Inoltre Saverio conosce una donna molo affascinante, Angela (Cristina Marino). Ma aI convegno viene assassinato il giornalista e scrittore Simone Triassi (Goffredo Maria Bruno). Saverio dovrà ...

Makari 2, chi è Cristina Marino? La sensuale Angela: moglie di Luca Argentero e creatrice di Befancyfit Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati il 6 giugno 2021 a Città Della Pieve e hanno avuto una figlia di nome Nina Speranza . Cristina è appassionata di sport e fitness e ha deciso di ...

Total War: Warhammer III - La recensione IGN ITALY Inoltre Saverio conoscedonna molo affascinante, Angela (Cristina Marino). Ma aI convegno viene assassinato il giornalista e scrittore Simone Triassi (Goffredo Maria Bruno). Saverio dovrà ...Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati il 6 giugno 2021 a Città Della Pieve e hanno avutofiglia di nome Nina Speranza . Cristina è appassionata di sport e fitness e ha deciso di ...