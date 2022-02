Guardiola: «Al City per altri 10-15 anni? Non sono Ferguson» (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del tecnico dei citizens Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con lo Sportig.Le sue parole. SPORTING – «Fare meglio della scorsa stagione non è facile. Siamo felici di essere agli ottavi, so quanto sia importante la Champions League ma dobbiamo prendere sul serio anche tutte le partite di Premier League. Abbiamo visto quanto sia stato difficile giocare con il Norwich. La fiducia è sempre stata alta, non solo ora, anche nelle stagioni precedenti». VINCERE LA CHAMPIONS – «Se mi dà fastidio che me lo chiedano? Chiedete quello che volete, tutte le volte che volete. Non mi da fastidià, vuol dire che siamo sempre in lotta per la Champions League. Andremo in Portogallo per provare a vincere la partita, è un onore. È tutto aperto, saranno i giocatori a decidere. Ogni manager sa che dovrà essere criticato se non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del tecnico dei citizens Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con lo Sportig.Le sue parole. SPORTING – «Fare meglio della scorsa stagione non è facile. Siamo felici di essere agli ottavi, so quanto sia importante la Champions League ma dobbiamo prendere sul serio anche tutte le partite di Premier League. Abbiamo visto quanto sia stato difficile giocare con il Norwich. La fiducia è sempre stata alta, non solo ora, anche nelle stagioni precedenti». VINCERE LA CHAMPIONS – «Se mi dà fastidio che me lo chiedano? Chiedete quello che volete, tutte le volte che volete. Non mi da fastidià, vuol dire che siamo sempre in lotta per la Champions League. Andremo in Portogallo per provare a vincere la partita, è un onore. È tutto aperto, saranno i giocatori a decidere. Ogni manager sa che dovrà essere criticato se non ...

