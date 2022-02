Ginnastica | Vanessa Ferrari si deve operare! Quarto intervento al piede sinistro | “Non ho ancora smesso di sognare”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)si dovrà sottoporre a un nuovochirurgico. A comunicarlo è stata la stessaattraverso i suoi canali social. La Leonessa di Orzinuovi sarà chiamata ad affrontare una nuova operazione al, addirittura la quarta a quell’arto: una sporgenza ossea raschia contro il tendine e non le permette di allenarsi nel miglior modo possibile. Si tratta di un ulteriore ostacolo per la bresciana, che la scorsa estate riuscì a conquistare la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo, agguantando il tanto agognato alloro a cinque cerchi dopo una lunghissima rincorsa e dopo aver dovuto fronteggiare molteplici delusioni e problematiche fisiche. La 31enne era tornata in palestra dopo una meritata vacanza in seguito ai Giochi, ma i primi ...

Ferrari torna sotto i ferri. È stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram . "Tra una settimana, lunedi 21 febbraio - scrive la campionessa - , dovrò sottopormi ad un nuovo intervento al ...Nuova operazione al piede sinistro perFerrari, la campionessa mondiale diartistica del 2006 e argento olimpico e nel corpo libero all'ultima olimpiade di Tokyo.Doccia gelata per Vanessa Ferrari. La campionessa azzurra di ginnastica artistica dovrà operarsi ancora al piede, un ostacolo non banale per i prossimi impegni e soprattutto per le Olimpiadi a Parigi ...GINNASTICA ARTISTICA - La 31enne ginnasta bresciana ... Un fulmine a ciel sereno, ma non ho ancora smesso di sognare". Vanessa Ferrari, medaglia d'argento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...