Gf Vip, chi è Gianclaudio? Il mistero si infittisce: lo conoscono tutti ma non si vede mai (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella casa del Gf Vip è sbucata una figura presente ma invisibile. Sui social l’hanno chiamata Gianclaudio. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme. Questa edizione del Gf Vip verrà ricordata a lungo. Non solo per quanto accaduto all’interno della casa ma anche per i tanti utenti social che commentano. Soprattutto nell’ultimo periodo, gli utenti social si sono completamente scatenati. GF VipSappiamo bene come, questa ultima parte, sia caratterizzata dal rapporto tra Barù e Jessica. La speranza di molti è che i due inizino una relazione all’interno della casa. Per questo motivo si è creato un hashtag apposito chiamato jerù. L’hashtag è popolato da tantissime persone che, quotidianamente, raccontano la vita dei due all’interno della casa. I Jerù spopolano su Twitter, addirittura le loro azioni hanno portato qualcuno a pensare ad una serie Netflix. ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella casa del Gf Vip è sbucata una figura presente ma invisibile. Sui social l’hanno chiamata. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme. Questa edizione del Gf Vip verrà ricordata a lungo. Non solo per quanto accaduto all’interno della casa ma anche per i tanti utenti social che commentano. Soprattutto nell’ultimo periodo, gli utenti social si sono completamente scatenati. GF VipSappiamo bene come, questa ultima parte, sia caratterizzata dal rapporto tra Barù e Jessica. La speranza di molti è che i due inizino una relazione all’interno della casa. Per questo motivo si è creato un hashtag apposito chiamato jerù. L’hashtag è popolato da tantissime persone che, quotidianamente, raccontano la vita dei due all’interno della casa. I Jerù spopolano su Twitter, addirittura le loro azioni hanno portato qualcuno a pensare ad una serie Netflix. ...

Advertising

RadioR101 : #R101News: #MiriamLeone e #AlbertoAngela sono i vip più desiderati per una cena da sogno a #SanValentino ?? Voi con… - RobertoDemaio25 : Un ringraziamento speciale a tutti i vip del “wear the mask” avvistati al #SuperBowl in assembramenti senza mascher… - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli chi sceglierà tra Delia e Soleil: gli indizi parlano chiaro - CorriereCitta : Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra #Antonio, #Gianluca e #Kabir lunedì 14 febbraio 2022. Percentuali e antici… - sawomir_awomir : RT @arty_von: Ehilà, come procede il vostro sabato? Domani finalmente termina la mia settimana rossa! Per tenervi compagnia su onlyfans tro… -