Gazidis: «Non è salutare che la Juventus domini la Serie A per un decennio» (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un’intervista a Forbes in cui parla del progetto per il nuovo San Siro. «Si tratta di un progetto necessario per il club. Deve realizzarsi se il club vuole avere il futuro che i suoi tifosi vogliono che abbia. E direi che la città di Milano lo vuole per le sue due squadre. È rivoluzionario per le due squadre, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è rivoluzionario, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal globale». Il calcio italiano è da rilanciare e il rilancio avviene attraverso nuovi stadi. «Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’amministratore delegato del Milan, Ivan, ha rilasciato un’intervista a Forbes in cui parla del progetto per il nuovo San Siro. «Si tratta di un progetto necessario per il club. Deve realizzarsi se il club vuole avere il futuro che i suoi tifosi vogliono che abbia. E direi che la città di Milano lo vuole per le sue due squadre. È rivoluzionario per le due squadre, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è rivoluzionario, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto undominato dallanel suo nuovo stadio. Non èper un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal globale». Il calcio italiano è da rilanciare e il rilancio avviene attraverso nuovi stadi. «Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo ...

