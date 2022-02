Friuli | 7 bambini intossicati durante festa di compleanno

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Settesono rimastiieri a causa delle inalazioni da monossido di carbonio in un locale tra Mariano dele Cormons,unadi. A tutti è stato somministrato l’ossigeno. Nessuno risulta essere fortunatamente in pericolo di vita, ma per almeno uno è stato necessario effettuare un trattamento in camera iperbarica a Trieste, riferisce il Piccolo. Le esalazioni potrebbero essere state provocate da un ‘fungo’ a gas. L'articolo proviene da Italia Sera.

Indagini sull'accaduto Secondo il quotidiano I l Piccolo , uno dei bambini è stato sottoposto a seduta di ossigenoterapia, in camera iperbarica, all'ospedale di Cattinara. Sull'accaduto sono in corso ... MARIANO DEL FRIULI. Sette bambini - e non tre come era emerso in un primo momento - sono rimasti intossicati domenica 13 febbraio a causa delle inalazioni da monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto nel ... Sette bambini sono finiti in ospedale a causa delle inalazioni ... È avvenuto domenica all'interno di un locale al confine tra Mariano del Friuli e Cormons così come riportato da Il Piccolo, dove era ...