Champions League | in onda su Mediaset I match dal 15 e 16 febbraio

In onda alle ore 21.00 alcuni dei match validi per gli ottavi di finale di Champions League Martedì 15 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, Paris Saint Germain-Real Madrid. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportMediaset.it. Dal Parco dei Principi di Parigi va in scena la sfida tra i francesi del tridente Neymar, Mbappè e Messi contro i blancos allenati dall'ex Carlo Ancelotti. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

