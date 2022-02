Brutte notizie per Spalletti: due assenti pesanti con il Barcellona! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Niente da fare, la sfortuna sembra ormai perseguitare il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha appreso questa mattina che per la gara di giovedi sera dovrà fare a meno di Matteo Politano e Stanislav Lobotka. Un ulteriore grattacapo per il tecnico di Certaldo che avrebbe potuto prevedere lo stop dell’esterno mancino, costretto al cambio dopo solo 25? minuti contro l’Inter, ma che difficilmente si sarebbe potuto aspettare di perdere anche Lobotka. Lo slovacco aveva fornito un’egregia prestazione contro i nerazzurri giocando per tutti i 90 minuti, ma a fine gara ha accusato un risentimento alla coscia destra. Risentimento che dopo gli accertamenti effettuati in mattinata si è rivelato essere una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Politano invece si è sottoposto in mattinata a esami clinici e strumentali che hanno ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Niente da fare, la sfortuna sembra ormai perseguitare il Napoli di Luciano. Il tecnico toscano ha appreso questa mattina che per la gara di giovedi sera dovrà fare a meno di Matteo Politano e Stanislav Lobotka. Un ulteriore grattacapo per il tecnico di Certaldo che avrebbe potuto prevedere lo stop dell’esterno mancino, costretto al cambio dopo solo 25? minuti contro l’Inter, ma che difficilmente si sarebbe potuto aspettare di perdere anche Lobotka. Lo slovacco aveva fornito un’egregia prestazione contro i nerazzurri giocando per tutti i 90 minuti, ma a fine gara ha accusato un risentimento alla coscia destra. Risentimento che dopo gli accertamenti effettuati in mattinata si è rivelato essere una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Politano invece si è sottoposto in mattinata a esami clinici e strumentali che hanno ...

