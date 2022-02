WWE: Secondo Vince McMahon non c’è alcun problema con le storyline (Di domenica 13 febbraio 2022) Com’è noto a tutti, tutto ciò che passa attraverso gli schermi della WWE dev’essere approvato da Vince McMahon. Il patron della federazione ha l’ultima parola sui contenuti della sua creatura e a quanto pare, il Chairman sarebbe soddisfatto del prodotto. E’ lecito pensare che la compagnia prediliga la quantità alla qualità, infatti nell’ultimo periodo gli ascolti stanno calando: nonostante questo, McMahon crede che non ci sia nulla da sistemare. La parola agli insider Secondo Mike Johnson del PW Insider, per Vinny Mac non ci sarebbe niente da sistemare:“Nella sua mente crede che non ci sia nulla di sbagliato. Ci è stato detto che lui da i push a chi gli pare e piace e che mostra ciò che lui preferisce, niente e nessuno ostacola la sua visione. Ecco perché gli show sono come li vediamo e probabilmente la ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 13 febbraio 2022) Com’è noto a tutti, tutto ciò che passa attraverso gli schermi della WWE dev’essere approvato da. Il patron della federazione ha l’ultima parola sui contenuti della sua creatura e a quanto pare, il Chairman sarebbe soddisfatto del prodotto. E’ lecito pensare che la compagnia prediliga la quantità alla qualità, infatti nell’ultimo periodo gli ascolti stanno calando: nonostante questo,crede che non ci sia nulla da sistemare. La parola agli insiderMike Johnson del PW Insider, per Vinny Mac non ci sarebbe niente da sistemare:“Nella sua mente crede che non ci sia nulla di sbagliato. Ci è stato detto che lui da i push a chi gli pare e piace e che mostra ciò che lui preferisce, niente e nessuno ostacola la sua visione. Ecco perché gli show sono come li vediamo e probabilmente la ...

Advertising

TSOWrestling : 'Non c'è nulla da modificare', secondo il proprietario della #WWE #TSOW // #TSOS - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Hulk Hogan: 'Sono il secondo più grande wrestler di tutti i tempi!' - - BarryCaru1 : Domani sera mi guardo l'ultimo capitolo della saga . Nel secondo film c'è la WWE superstars @RandyOrton - Zona_Wrestling : #WWE Hulk Hogan: 'Sono il secondo più grande wrestler di tutti i tempi!' - - BarryCaru1 : Sabato e Domenica mi guardo la saga del film the condemned Nel primo film c'è la ex leggenda della WWE Stone Cold… -