Traffico Roma del 13-02-2022 ore 14:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione Traffico regolare sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sul percorso della tangenziale est a Roma nel dettaglio su Piazza della Bocca della Verità ricordiamo alle 14 l'inizio di una manifestazione il cui termine Salvo variazioni È previsto alle 18 possibili disagi al Traffico in tutta l'area Domenica Sportiva all'Olimpico per gli amanti del rugby alle 16 c'è Italia Inghilterra per il Sei nazioni rugby già dalle 14 ricordiamo tutte le variazioni alla circolazione che riguardano le strade adiacenti l'area dello stadio infine a talenti ricordiamo la mostra mercato in corso per tutta la giornata di oggi domenica 13 febbraio l'evento provoca però la chiusura di via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Primoli

