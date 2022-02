Tartufini golosi | un modo semplice e veloce per fare un dessert!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 febbraio 2022) Se ti piace spadellare in cucina devi assolutamente provare a realizzare dei quadrati di cioccolato. Realizzare questo cioccolato inartigianale sarà un gioco da ragazzi! Qui di seguito scoprirai anche come preparare un latte condensato a regola d’arte. Insomma buttiamoci senza indugio in questa nuova e dolcissima avventura culinaria. Abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 130 gr di cacao in polvere 15 gr di burro 600 ml di latte 5 o 6 gocce di essenza di vaniglia 160 oppure 170 gr di zucchero Per prima cosa bisogna realizzare il latte condensato. Preparazione del latte condensato Versiamo il latte in una padella dai bordi alti e aggiungiamo lo zucchero. A questo punto accendiamo il gas e cominciamo a mescolare su un fuoco medio fino a far sciogliere completamente lo zucchero. Dopodiché aggiungiamo il burro e l’essenza di vaniglia. Mescoliamo gli ...