Sostenibilità, medaglia di bronzo per la Planetel di Treviolo (Di domenica 13 febbraio 2022) Treviolo. Planetel Spa, nell’ambito del proprio programma di Sostenibilità aziendale e di attuazione dei fattori ESG, ha ricevuto da EcoVadis il rating di valutazione relativo alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) con un punteggio complessivo superiore a 45/100, ottenendo così la medaglia di bronzo. Con questo punteggio Planetel rientra nel 50% delle aziende, valutate da EcoVadis, che hanno ottenuto la migliore valutazione sulla Sostenibilità. “È solo l’inizio di un percorso che riteniamo essenziale per la crescita di Planetel – dichiara Mirko Mare, COO di Planetel -. Avevamo la necessità di misurarci con un processo sostenibile e socialmente utile. Questo rating ci conferma che la strada è senza dubbio quella giusta e ci guida a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022)Spa, nell’ambito del proprio programma diaziendale e di attuazione dei fattori ESG, ha ricevuto da EcoVadis il rating di valutazione relativo alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) con un punteggio complessivo superiore a 45/100, ottenendo così ladi. Con questo punteggiorientra nel 50% delle aziende, valutate da EcoVadis, che hanno ottenuto la migliore valutazione sulla. “È solo l’inizio di un percorso che riteniamo essenziale per la crescita di– dichiara Mirko Mare, COO di-. Avevamo la necessità di misurarci con un processo sostenibile e socialmente utile. Questo rating ci conferma che la strada è senza dubbio quella giusta e ci guida a ...

