Seregno-Padova oggi in tv | programma | orario e streaming girone A Serie C

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match valido per la ventiseiesima giornata diC 2021/2022. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 13 febbraio per ilA. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1? di gioco. La copertura sarà assicurata dalla direttadella piattaforma Eleven Sports. Non sarà quindi trasmessa in tv in chiaro. SportFace.