San Valentino, il valore delle coccole in tempo di Covid-19 (Di domenica 13 febbraio 2022) Un cioccolatino. Una carezza. Un bacio. Sono tanti i modi di festeggiare San Valentino, la festa degli innamorati. La tenerezza, da mantenere poi per 365 giorni, può essere davvero una cura per farci stare meglio, anche nella quarta (e si spera ultima) ondata di una pandemia che ha fatto deflagrare solitudini sopite, legate anche a difficoltà economiche e a oggettivi malesseri psichici. A consigliare una particolare attenzione alla tenerezza ed alla passione, attraverso coccole e dolcezza, sono gli specialisti della Società Italiana di Psichiatria. Ritrovare la passione e il desiderio di stare con l’altro significa riaccendere le emozioni, a volte anestetizzate durante i mesi che abbiamo passato. E le coccole possono rivelarsi un’arma strategica per aiutare chi ci vive accanto a sentirsi meglio, anche fisicamente. Così una coccola e ... Leggi su dilei (Di domenica 13 febbraio 2022) Un cioccolatino. Una carezza. Un bacio. Sono tanti i modi di festeggiare San, la festa degli innamorati. La tenerezza, da mantenere poi per 365 giorni, può essere davvero una cura per farci stare meglio, anche nella quarta (e si spera ultima) ondata di una pandemia che ha fatto deflagrare solitudini sopite, legate anche a difficoltà economiche e a oggettivi malesseri psichici. A consigliare una particolare attenzione alla tenerezza ed alla passione, attraversoe dolcezza, sono gli specialisti della Società Italiana di Psichiatria. Ritrovare la passione e il desiderio di stare con l’altro significa riaccendere le emozioni, a volte anestetizzate durante i mesi che abbiamo passato. E lepossono rivelarsi un’arma strategica per aiutare chi ci vive accanto a sentirsi meglio, anche fisicamente. Così una coccola e ...

