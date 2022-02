Pechino 2022 | delusione Wierer | sesta in inseguimento 10km biathlon

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il bronzo nella sprint di 7,5 Dorotheasi vede sfumare il podio davanti nell’10 km di. L’azzurra, seconda per un largo tratto di gara, paga i 2 errori all’ultimo poligono e il rallentamento sugli sci nel finale: chiude con un onorevole sesto posto. Terzo oro per la norvegese Roeiseland, argento la svedese Oeberg, bronzo l’altra norvegese Eckhoff. Funweek.

