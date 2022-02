Milan, non solo Renato Sanches: nuova idea a centrocampo (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Milan guarda al mercato dei centrocampisti alla ricerca di un sostituto per Franck Kessie e uno di Bakayoko che a fine stagione lasceranno... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilguarda al mercato dei centrocampisti alla ricerca di un sostituto per Franck Kessie e uno di Bakayoko che a fine stagione lasceranno...

Advertising

AlfredoPedulla : #Romagnoli-#Lazio: dai contatti (senza sbocchi) raccontati a settembre, all’apertura concreta di giorni fa. La rich… - OptaPaolo : 2006- Prima del passaggio vincente di Mike Maignan di oggi, era dal 2006 che un portiere del Milan non forniva un a… - PietroMazzara : Chi continua ad osteggiare il progetto del #NuovoStadio di #Milan non capisce il danno che fa alla città e alle squ… - Catta1033 : @AndreaBricchi77 I gialli per il Milan c'erano entrambi, il problema è che ieri l'Inter ha fatto falli molto più ne… - PColaRiserva : RT @_E_C_U_R_B: Non c'è Theo ed ecco subito Diaz a prendere la sua eredità e lanciarsi a terra ogni azione. IL GRANDE MILAN SEMPRE UNITO????… -