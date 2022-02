LIVE Serie B 13/02/2022, Lecce-Benevento: segui la diretta del match (Di domenica 13 febbraio 2022) Lecce e Benevento si affrontano nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: segui la diretta testuale di Mediagol.it Leggi su mediagol (Di domenica 13 febbraio 2022)si affrontano nelvalido per la ventiduesima giornata del campionato diB:latestuale di Mediagol.it

Advertising

fabiochiusi : Nasce su @valigiablu un nuovo luogo di discussione per cercare di comprendere — insieme — come dare un volto umano… - JuventusTV : Pronti! Le #JuventusWomen sono LIVE! - Fantacalcio : #VeronaUdinese GOL! Al 32' da dentro l'area altro +3 da ex di #Barak! 2-0 ? #FantacalcioLIVE ?… - Fantacalcio : #GenoaSalernitana GOL! Al 32' torna a segnare #Destro! 1-0 ? #FantacalcioLIVE ? - Fantacalcio : #EmpoliCagliari Al 28' problema fisico per #Lovato che lascia il campo #FantacalcioLIVE ? -