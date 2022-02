Inter, addio Radu certo: “C’è una pista nuova di mercato, può rientrare in uno... (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Secondo l'agente Oscar Damiani, l'addio di Ionut Radu a fine stagione è quasi certo. Secondo Nicolò Ceccarini su TMW, il portiere rumeno potrebbe tornare da parziale avversario nell'affare con il Sassuolo, portando Scamaca e Fratesi al Milan: "Nel frattempo continuano i contatti con il Sassuolo per Scamaca e Fratesi, i due successi dell'Inter in programma per giugno "Miro anche Marotta e Ausilio a inserire qualche compenso tecnico per ammortizzare l'investimento in base alla valutazione di entrambi i giocatori. Uno di questi potrebbe essere Radu". Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da amministratore amministratore Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Secondo l'agente Oscar Damiani, l'di Ionuta fine stagione è quasi. Secondo Nicolò Ceccarini su TMW, il portiere rumeno potrebbe tornare da parziale avversario nell'affare con il Sassuolo, portando Scamaca e Fratesi al Milan: "Nel frattempo continuano i contatti con il Sassuolo per Scamaca e Fratesi, i due successi dell'in programma per giugno "Miro anche Marotta e Ausilio a inserire qualche compenso tecnico per ammortizzare l'investimento in base alla valutazione di entrambi i giocatori. Uno di questi potrebbe essere". Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da amministratore amministratore

Advertising

CMercatoNews : ????#Inter, addio a #deVrij e #LautaroMartinez: la rivoluzione che fa tremare la Juventus - sportli26181512 : Inter, l'Atletico vuole Inzaghi: In casa Atletico Madrid potrebbe presto concludersi l'era Simeone. In casa Colchon… - CarmineNocerin4 : @Inter @EdDzeko Addio scudetto milan primo... - _intermagazine : Radu addio all’Inter (quasi) certo: sarà contropartita in sede di calciomercato - SpazioInter : Inter, De Vrij sta deludendo. Addio a giugno? C'è la notizia! - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter addio Inter, l'Atletico vuole Inzaghi ...sull'addio allo storico allenatore argentino e dalla Spagna confermano che fra i possibili sostituti uno dei profili maggiormente graditi è quello di Simone Inzaghi attuale allenatore dell'Inter .

Milan - Sampdoria, Kessie in panchina - Lo stadio reagisce così ...è mai stata accettata dal Milan e ora l'addio a parametro zero è sempre più probabile. Milan - Sampdoria, bordate di fischi per Kessie Kessie ©LaPresseAnche nel derby vinto dal Milan contro l'Inter, ...

Inter, addio Radu certo: “C’è una pista nuova di mercato, può rientrare in uno scambio” fcinter1908 Sassuolo: cifre alte per l'addio di Frattesi, ecco il motivo Sport - 1 Il Sassuolo spinge verso l'alto la valutazione per la possibile cessione estiva di Davide Frattesi . Il club neroverde, infatti, non potrà mettere l'intera cifra a bilancio nel momento del ...

Milan-Sampdoria, c’è un osservato ‘speciale’: affare a tinte nerazzurre Il Milan pensa già al futuro e studia il nuovo colpo per rinforzarsi: c’è il possibile colpo dall’Inter, spunta la cifra dell’affare È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan che sta ...

...sull'allo storico allenatore argentino e dalla Spagna confermano che fra i possibili sostituti uno dei profili maggiormente graditi è quello di Simone Inzaghi attuale allenatore dell'...è mai stata accettata dal Milan e ora l'a parametro zero è sempre più probabile. Milan - Sampdoria, bordate di fischi per Kessie Kessie ©LaPresseAnche nel derby vinto dal Milan contro l', ...Sport - 1 Il Sassuolo spinge verso l'alto la valutazione per la possibile cessione estiva di Davide Frattesi . Il club neroverde, infatti, non potrà mettere l'intera cifra a bilancio nel momento del ...Il Milan pensa già al futuro e studia il nuovo colpo per rinforzarsi: c’è il possibile colpo dall’Inter, spunta la cifra dell’affare È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan che sta ...