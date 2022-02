Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Dazn shock, il report #Agcom: dati gonfiati di oltre il 50%. Investitori pubblicitari furiosi, #Sky spera - Pall_Gonfiato : #Dazn shock, il report #Agcom: dati gonfiati di oltre il 50%. Investitori pubblicitari furiosi, #Sky spera -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn shock

Il Pallone Gonfiato

Ma il rendimento, da dicembre in poi, resta decisamente altalenante: dalla sconfitta -contro ...45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su. La piattaforma, da ...Partenzaper la Salernitana che cerca di limitare i danni e in parte ci riesce. L'impeto ... sabato 15 dicembre alle ore 18, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming dae sarà ...It’s difficult to come here because Union are a really good team,” Reus told DAZN. Yet he batted away questions about ... After leaders Bayern slumped to a shock loss at minnows Bochum on Saturday, ...Last modified on Sat 12 Feb 2022 18.00 EST Bundesliga leaders Bayern Munich slipped to a shock 4-2 defeat at VfL Bochum on Saturday ... Inter assistant coach Massimiliano Farris told DAZN. “We only ...