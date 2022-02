Come fare per sapere se una persona è veramente “discepolo”? (Di domenica 13 febbraio 2022) C’è un tratto saliente del discepolo che permette di mostrare se ognuno di noi lo è veramente, incarnando nella propria vita gli insegnamenti che Cristo ci ha donato attraverso la Sua Parola. Lo ha spiegato Papa Francesco durante l’Angelus, commentando il passo delle Beatitudini. “Le notizie che arrivano dall’Ucraina sono molto preoccupanti”, ha commentato Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 13 febbraio 2022) C’è un tratto saliente delche permette di mostrare se ognuno di noi lo è, incarnando nella propria vita gli insegnamenti che Cristo ci ha donato attraverso la Sua Parola. Lo ha spiegato Papa Francesco durante l’Angelus, commentando il passo delle Beatitudini. “Le notizie che arrivano dall’Ucraina sono molto preoccupanti”, ha commentato Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

