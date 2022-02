Ciclismo, Fausto Masnada torna alla vittoria: “Prima con la Quick-Step, non so dirvi quanto l’ho desiderata” (Di domenica 13 febbraio 2022) Fausto Masnada ha finalmente rotto l’incantesimo. Con la vittoria di oggi al Tour of Oman, il bergamasco riesce a interrompere un digiuno che durava ormai da quasi 3 anni, da quella stupenda, ma ormai lontana vittoria al Giro d’Italia sulle strade di San Giovanni Rotondo, quando ancora vestiva la maglia della Androni Giocattoli – Sidermec. C’è andato vicino tante volte da quel momento, specie nell’ultimo Giro di Lombardia, quando è stato superato solo da un fenomenale Tadej Pogacar, ma oggi finalmente ha potuto tagliare il traguardo con le braccia alzate: “Questa è la mia Prima vittoria con il “wolfpack” (nome con cui viene spesso chiamata la Quick-Step AlphaVinyl). Non so neanche dirvi quanto l’ho ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)ha finalmente rotto l’incantesimo. Con ladi oggi al Tour of Oman, il bergamasco riesce a interrompere un digiuno che durava ormai da quasi 3 anni, da quella stupenda, ma ormai lontanaal Giro d’Italia sulle strade di San Giovanni Rotondo, quando ancora vestiva la maglia della Androni Giocattoli – Sidermec. C’è andato vicino tante volte da quel momento, specie nell’ultimo Giro di Lombardia, quando è stato superato solo da un fenomenale Tadej Pogacar, ma oggi finalmente ha potuto tagliare il traguardo con le braccia alzate: “Questa è la miacon il “wolfpack” (nome con cui viene spesso chiamata laAlphaVinyl). Non so neanche...

