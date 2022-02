Chi è la compagna di Vincenzo De Luca, Maria Maddalena Cantisani (Di domenica 13 febbraio 2022) Ecco chi è e cosa fa Maria Maddalena Cantisani, la compagna di Vincenzo De Luca: noto politico italiano nonché presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015. Maria Maddalena Cantisani è la compagna di vita del governatore della Campania Vincenzo De Luca: la donna lavora come dirigente presso il Comune di Salerno mentre, per quanto concerne la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni a nostra disposizione, essendo la compagna del politico una donna molto riservata. Maria Maddalena è nata a Napoli il 14 settembre 1970 e si è laureata presso la Federico II in architettura con un voto finale di 110/110 e lode, con un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 febbraio 2022) Ecco chi è e cosa fa, ladiDe: noto politico italiano nonché presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015.è ladi vita del governatore della CampaniaDe: la donna lavora come dirigente presso il Comune di Salerno mentre, per quanto concerne la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni a nostra disposizione, essendo ladel politico una donna molto riservata.è nata a Napoli il 14 settembre 1970 e si è laureata presso la Federico II in architettura con un voto finale di 110/110 e lode, con un ...

Advertising

SanremoRai : A chi non è capitato di aspettare il proprio amore seduti a un tavolo? Dubbi come spilli pungono, la notte è compag… - mouth_of_truth4 : RT @francopavoni1: @gr_grim @ZioKlint Beh, io e la mia compagna ci siamo dovuti vaccinare per lavorare e per poter curare mio suocero, non… - DonnaGlamour : Chi è Maria Maddalena Cantisani, compagna di Vincenzo De Luca - mm_nurita : RT @francopavoni1: @gr_grim @ZioKlint Beh, io e la mia compagna ci siamo dovuti vaccinare per lavorare e per poter curare mio suocero, non… - BlofeldSchwab : RT @francopavoni1: @gr_grim @ZioKlint Beh, io e la mia compagna ci siamo dovuti vaccinare per lavorare e per poter curare mio suocero, non… -