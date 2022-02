Atalanta, Marino: 'La Juve è la Juve, ma la Champions è il nostro scudetto. Su Diego Costa...' (Di domenica 13 febbraio 2022) Umberto Marino, dirigente dell'Atalanta, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juve: "L'Atalanta gioca ogni gara come... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Umberto, dirigente dell', ha parlato a Dazn prima della sfida contro la: "L'gioca ogni gara come...

Advertising

SusannaGatto4 : @orso_marino Ma Zakaria non gioca lì a sinistra ahahah lo rischi con l’Atalanta nella partita più importante del campionato? - infoitsport : QUI ATALANTA - Marino: 'C'è rabbia per come è arrivata l'eliminazione, ora servirà più cattiveria contro la Juventu… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI ATALANTA - Marino: 'C'è rabbia per come è arrivata l'eliminazione, ora servirà più cattiveria contro la Juventus' ht… - MondoBN : QUI ATALANTA, Marino: “Delusione per la Coppa Italia, s - TUTTOJUVE_COM : QUI ATALANTA - Marino: 'C'è rabbia per come è arrivata l'eliminazione, ora servirà più cattiveria contro la Juventu… -