Sci di fondo, il flop della Norvegia nella staffetta femminile: Johaug e compagne fuori dal podio! (Di sabato 12 febbraio 2022) Stavolta la giornata no per la Norvegia arriva al femminile. Comincia con un aggancio con caduta, finisce con Haga che non riesce più a tenere il ritmo di Sundling e Parmakoski per la medaglia di bronzo. E per le prospettive iniziali, questo quinto posto sta non stretto, di più, ai norge che a ben altro puntavano. Ma andiamo con ordine. nella parte iniziale della gara, con la prima frazione affidata a Tiril Udnes Weng, c'è stato un agganciamento degli sci con la lettone Patricija Eiduka. Risultato: caduta e tantissimo terreno perso, già quasi decisivo e con l'obbligo per Therese Johaug di rientrare almeno per il bronzo. Detto, fatto: la numero 1 del paese Scandinavo riaggancia le quattro davanti, ma non le stacca perché già è stato elevato lo sforzo per rientrare. Ed è da qui che nasce tutto il resto ...

