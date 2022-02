Ron: incontro con Enrico Deregibus a Roma per Officina Pasolini dal vivo e on line (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Sarà Ron il prossimo protagonista dei consueti incontri realizzati dal giornalista Enrico Deregibus per Officina Pasolini, il laboratorio creativo di alta formazione e HUB di eventi della Regione Lazio diretto da Tosca. L’appuntamento è per il 18 febbraio alle 21 dal Teatro Eduardo De Filippo di Roma. La formula della serata sarà quella ormai consolidata: una intervista alternata ad alcune canzoni fatte dal vivo in acustico e a un paio di videoclip. Un modo per raccontare un artista da molti punti di vista, illuminando quello che c’è dentro e dietro alle canzoni. L’entrata è gratuita, con green pass e prenotazione a questo indirizzo: www.eventbrite.it/e/biglietti-Enrico-Deregibus-incontra-ron-259788322867. L’ingresso del Teatro Eduardo De ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Sarà Ron il prossimo protagonista dei consueti incontri realizzati dal giornalistaper, il laboratorio creativo di alta formazione e HUB di eventi della Regione Lazio diretto da Tosca. L’appuntamento è per il 18 febbraio alle 21 dal Teatro Eduardo De Filippo di. La formula della serata sarà quella ormai consolidata: una intervista alternata ad alcune canzoni fatte dalin acustico e a un paio di videoclip. Un modo per raccontare un artista da molti punti di vista, illuminando quello che c’è dentro e dietro alle canzoni. L’entrata è gratuita, con green pass e prenotazione a questo indirizzo: www.eventbrite.it/e/biglietti--incontra-ron-259788322867. L’ingresso del Teatro Eduardo De ...

