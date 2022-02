Qui Napoli | 23 i convocati da Spalletti per l’Inter | l’elenco completo

Advertising

Inter : ??? | PODCAST Puoi ascoltare la puntata anche qui ?? Spreaker - annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - ilfoglio_it : Il Tribunale di Napoli gli ha dato ragione: il ricorso di un gruppo di iscritti napoletani al M5s è stato accolto.… - FcInterNewsit : Qui Napoli - Spalletti ritrova Koulibaly e Anguissa: i convocati per l'Inter - InterClubIndia : RT @Inter: ??? | PODCAST Puoi ascoltare la puntata anche qui ?? Spreaker -

Ultime Notizie dalla rete : Qui Napoli

... coaudiuvato da Luca Valletta die Nicolò Moroni di Treviglio. Il quarto uomo sarà Stefano ... Condividi: Fai clicper condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...Dove vedere- Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Il match- Inter , ... Attiva ora Condividi: Fai clicper condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic ...Alle 18 andrà in onda il big match tra Napoli (leggi qui la probabile formazione) e Inter allo stadio Maradona. Per la squadra di Spalletti è una grandissima occasione per avvicinarsi ai nerazzurri.Qui le probabili formazioni ATALANTA – Mina vagante Boga ... Destro/Piccoli. INTER – Big match a Napoli per l’Inter di Simone Inzaghi, che deve sostituire lo squalificato – e infortunato – Bastoni.