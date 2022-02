Pioli su Kessiè: l’ha detto in conferenza! (Di sabato 12 febbraio 2022) Pioli ha tenuto la conferenza stampa alla vigila del match contro la Sampdoria, in programma alle 12:30 di domani 12 febbraio. Tanti i temi toccati dall’allenatore, tantissime le curiosità dei giornalisti decisi a capire dove vuole arrivare questo Milan dopo la vittoria del derby contro i cugini dell’Inter. Il tecnico rossonero ha parlato di obbiettivi e del mercato, fresca la notizia del rinnovo di Theo Hernandèz. Ma il passaggio più interessante affrontato è quello relativo alle critiche ricevute da Franck Kessiè nelle ultime uscite stagionali. Kessiè-Milan Queste le parole del tecnico: “Kessiè è un titolare come Tonali, Bennacer e Krunic. Non sono assolutamente d’accordo, Franck ha fatto delle prestazioni super, sono convinto delle sue potenzialità.” Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022)ha tenuto la conferenza stampa alla vigila del match contro la Sampdoria, in programma alle 12:30 di domani 12 febbraio. Tanti i temi toccati dall’allenatore, tantissime le curiosità dei giornalisti decisi a capire dove vuole arrivare questo Milan dopo la vittoria del derby contro i cugini dell’Inter. Il tecnico rossonero ha parlato di obbiettivi e del mercato, fresca la notizia del rinnovo di Theo Hernandèz. Ma il passaggio più interessante affrontato è quello relativo alle critiche ricevute da Francknelle ultime uscite stagionali.-Milan Queste le parole del tecnico: “è un titolare come Tonali, Bennacer e Krunic. Non sono assolutamente d’accordo, Franck ha fatto delle prestazioni super, sono convinto delle sue potenzialità.”

