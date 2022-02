Pechino 2022: Tas, decisione su Valieva attesa per lunedì (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - E' attesa per lunedì prossimo la decisione del Tas (il Tribunale arbitrale dello sport) sulla riammissione alle gare della pattinatrice Kamila Valieva, impugnata dal Cio, dopo la positività della 15enne russa alla trimetadizina, un farmaco vietato dall'antidoping, lo scorso dicembre durante i campionati nazionali di San Pietroburgo. Il ritorno alle gare di Valieva era stato autorizzato dall'antidoping russo. La decisione sulla pattinatrice 15enne, già oro olimpico a squadre a Pechino 2022, arriverà alla vigilia della gara individuale di pattinaggio artistico dove Valieva sarebbe tra le grandi favorite. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - E'perprossimo ladel Tas (il Tribunale arbitrale dello sport) sulla riammissione alle gare della pattinatrice Kamila, impugnata dal Cio, dopo la positività della 15enne russa alla trimetadizina, un farmaco vietato dall'antidoping, lo scorso dicembre durante i campionati nazionali di San Pietroburgo. Il ritorno alle gare diera stato autorizzato dall'antidoping russo. Lasulla pattinatrice 15enne, già oro olimpico a squadre a, arriverà alla vigilia della gara individuale di pattinaggio artistico dovesarebbe tra le grandi favorite.

