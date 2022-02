Pechino 2022, skeleton femminile in tv oggi: orario e diretta streaming heat 3 e 4 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per terza e quarta heat della gara di skeleton femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Le donne tornano sul budello dello Yanqing National Sliding Centre per le ultime due run che assegneranno le medaglie. In gara anche l’azzurra Valentina Margaglio che proverà a recuperare posizioni per entrare in top-10. L’appuntamento è per le ore 13.20 italiane di sabato 12 febbraio con la terza heat, mentre la quarta è prevista dalle ore 14.55. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per terza e quartadella gara diai Giochi Olimpici invernali di. Le donne tornano sul budello dello Yanqing National Sliding Centre per le ultime due run che assegneranno le medaglie. In gara anche l’azzurra Valentina Margaglio che proverà a recuperare posizioni per entrare in top-10. L’appuntamento è per le ore 13.20 italiane di sabato 12 febbraio con la terza, mentre la quarta è prevista dalle ore 14.55. Di seguito, le informazioni per seguire la gara intv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA ...

