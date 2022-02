Malamovida Roma | chiusure e sanzioni di minimarket e locali per inosservanza delle norme

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tre, uno nei pressi di piazza dei Santi Apostoli, uno in via dei Mille e uno tra corso Trieste e viale Regina Margherita sono stati chiusi per 3 giorni perdell'ordinanza ...

Advertising

AGR_web : Malamovida, arresti e denunce, chiusi quattro locali Continuano senza sosta i controlli interforze predisposti dall… - Roma_H_24 : 'Malamovida': controlli a tappeto al Nomentano, sigilli a 3 minimarket - - elecktrike_ : RT @rep_roma: Malamovida a San Lorenzo, picchiato il rapper Elecktrike: 'Calci e pugni. Non ho risposto perché odio la violenza' [di Luca M… - Dimsuonosoft : Malamovida, arriva la stretta: Testaccio, Trastevere e San Lorenzo sorvegliati speciali @roma - rep_roma : Malamovida a San Lorenzo, picchiato il rapper Elecktrike: 'Calci e pugni. Non ho risposto perché odio la violenza'… -

Ultime Notizie dalla rete : Malamovida Roma

...ieri sera dai Carabinieri del Gruppo diin zona Termini, nei quartieri Nomentano, Salario - Trieste e a piazza Bologna ed hanno riguardato le norme anti Covid, la prevenzione della '' ...Libreria Antigone a(Dire) Il quartiere San Lorenzo Celebre quartiere della vita notturna , della movida e " come la cronaca di questi giorni non tarda a ricordare " della '', della ...I controlli sono stati effettuati ieri sera dai Carabinieri del Gruppo di Roma in zona Termini, nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e a piazza Bologna ed hanno riguardato le norme anti Covid, la ...(AGR) Continuano senza sosta i controlli interforze predisposti dalla Questura di Roma nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Le verifiche hanno riguardato non solo il rispetto ...