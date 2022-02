La scala antincendio dell’hotel dei Marcucci occupa parte della piazza, ma il Comune si dimentica di far pagare l’occupazione del suolo (Di sabato 12 febbraio 2022) Sostengono si sia trattato solo di una svista. Ma al Comune di Lucca la svista sarebbe potuta costare cara. Per mesi il lussuoso hotel Universo, riaperto a novembre del 2020 nella centralissima piazza del Giglio col nome di Grand Universe Lucca, ha occupato abusivamente una piazzetta di 47 metri quadri con la sua scala antincendio. Abusivamente, perché la concessione del Comune non era più valida, mentre l’hotel fino a oggi non ha pagato alcun canone per l’occupazione di quel suolo pubblico. E, cosa ancora più curiosa, nessuno glielo aveva sinora chiesto. Una storia che potrebbe passare inosservata tra i tanti inghippi burocratici all’italiana, se non fosse per due particolari. Primo, tra i proprietari dell’hotel Universo ci sono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Sostengono si sia trattato solo di una svista. Ma aldi Lucca la svista sarebbe potuta costare cara. Per mesi il lussuoso hotel Universo, riaperto a novembre del 2020 nella centralissimadel Giglio col nome di Grand Universe Lucca, hato abusivamente una piazzetta di 47 metri quadri con la sua. Abusivamente, perché la concessione delnon era più valida, mentre l’hotel fino a oggi non ha pagato alcun canone per l’zione di quelpubblico. E, cosa ancora più curiosa, nessuno glielo aveva sinora chiesto. Una storia che potrebbe passare inosservata tra i tanti inghippi burocratici all’italiana, se non fosse per due particolari. Primo, tra i proprietariUniverso ci sono il ...

