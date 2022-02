Gf Vip 6, Miriana Trevisan riceve un aereo contro la sua relazione con Biagio D’Anelli: la reazione di lui (Di sabato 12 febbraio 2022) Gf Vip 6, giornata di aerei con dedica quella di ieri per i Vipponi della Casa, uno in particolare però ha smosso gli animi di Miriana Trevisan. Il terzo infatti era indirizzato a lei con un messaggio eloquente, volto a metterla in guardia da Biagio D’Anelli. Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22 L’ex velina di Striscia la Notizia è rimasta senza parole nel vedere l’aereo e nel leggere un messaggio per nulla positivo. Qualcuno vicino a lei, infatti, ha voluto metterla in guardia sulla sua storia con Biagio, giudicandolo poco sincero. Miriana ci è rimasta molto male e ha cercato di capire i motivi che si celano dietro a questo messaggio, aggiungendo di sapere benissimo chi è. L’ex di Non è la Rai ha spiegato che il “22 22” citato a fine messaggio ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 febbraio 2022) Gf Vip 6, giornata di aerei con dedica quella di ieri per i Vipponi della Casa, uno in particolare però ha smosso gli animi di. Il terzo infatti era indirizzato a lei con un messaggio eloquente, volto a metterla in guardia da. Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22 L’ex velina di Striscia la Notizia è rimasta senza parole nel vedere l’e nel leggere un messaggio per nulla positivo. Qualcuno vicino a lei, infatti, ha voluto metterla in guardia sulla sua storia con, giudicandolo poco sincero.ci è rimasta molto male e ha cercato di capire i motivi che si celano dietro a questo messaggio, aggiungendo di sapere benissimo chi è. L’ex di Non è la Rai ha spiegato che il “22 22” citato a fine messaggio ...

