Bologna | Svanberg ammonito contro la Lazio | era diffidato | salta lo Spezia

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il centrocampista delè statola. Era, salterà loCartellino giallo al 20? per Mattiasin. Il centrocampista svedese erae salterà così la prossima partita dei rossoblù. Niente sfida allo, quindi, per il calciatore di Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoFanta : ? #BOLOGNA: ammonizione pesante per #Svanberg - LazionewsEu : #LazioBologna 1-0 #SerieA 20' - Svanberg è il primo ammonito del match. Il centrocampista del Bologna ha commesso un duro fallo su Lazzari - Federossoblu : #LazioBologna formazioni ufficiali Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Le… - TuttoFanta : ??#BOLOGNA, conferenza stampa: ??'#Arnautovic sta meglio fisicamente'. ??'Da #Barrow mi aspetto un girone di ritorno… - 1000Cuori : ?? Resto del Carlino - Svanberg: pronto il rinnovo fino al 2024 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Svanberg

Calcio News 24

All.: Sarri(3 - 5 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey,, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic Le probabili formazioni di Napoli - Inter (...Allenatore Sarri(3 - 5 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten,, Soriano, Dijks; Arnautovic, Orsolini. Allenatore Mihajlovic Comments commentsPrima con Zaccagni, che scambia con Milinkovic. Poi con Lazzari che, in virtù della deviazione di Svanberg, conquista un buon calcio d'angolo. 1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - ...All.: Sarri. BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. A disp: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Sansone, Viola, Mbaye, ...