Baroni: "E' una partita che vale tanto, a Benevento momenti speciali" (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLecce – Marco Baroni è pronto ad affrontare il Benevento, squadra a cui lo legano meravigliosi ricordi. L'allenatore del Lecce ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa facendo il punto sul momento dei suoi e indicando le insidie della sfida. Le sue dichiarazioni: Emergenza – "Posso dire che giocherà chi sta benissimo, perché abbiamo sette partite in pochi giorni e non possiamo sottovalutare nulla. A destra ci sarà Calabresi, a sinistra Barreca sta bene e potrebbe giocare dal primo minuto. Al centro della difesa il ballottaggio è tra Simic e Tuia per un posto accanto a Lucioni. Devo ancora parlare coi ragazzi" Gara da ex – "Per tutti quelli che hanno preso parte a quell'annata Benevento resterà qualcosa di straordinario perché raggiungemmo la serie A per la prima volta. Oggi c'è un club ...

