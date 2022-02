Arnold Schwarzenegger: "Una volta Danny DeVito mi fece fumare marijuana a mia insaputa" (Di sabato 12 febbraio 2022) Danny DeVito fece uno scherzo ad Arnold Schwarzenegger sul set di Junior, facendolo sballare a sua insaputa con la marijuana. Arnold Schwarzenegger ha ricordato quella volta in cui Danny DeVito gli mise della marijuana nel sigaro che stava fumando, a sua insaputa, facendolo sballare sul set di Junior, film in cui la coppia d'attori è stata diretta da Ivan Reitman. Dopo una carriera improntata soprattutto sull'immagine del "macho", Arnold Schwarzenegger, icona del bodybuilding ed ex governatore dello stato della California, si gode i suoi 74 anni in compagnia dei suoi animali, tra cui l'amato pony e l'adorabile asinello. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022)uno scherzo adsul set di Junior, facendolo sballare a suacon laha ricordato quellain cuigli mise dellanel sigaro che stava fumando, a sua, facendolo sballare sul set di Junior, film in cui la coppia d'attori è stata diretta da Ivan Reitman. Dopo una carriera improntata soprattutto sull'immagine del "macho",, icona del bodybuilding ed ex governatore dello stato della California, si gode i suoi 74 anni in compagnia dei suoi animali, tra cui l'amato pony e l'adorabile asinello. ...

Advertising

MadMassit : Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito ritornano nel sequel de I gemelli per trovare il terzo gemello! #Triplets… - GianlucaOdinson : Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek sono Zeus ed Era in un nuovo spot tv BMW del Super Bowl - UniMoviesBlog : Il conto alla rovescia che porterà al #SuperBowl2022 è ufficialmente partito, l'approdo in rete dei primi super spo… - badtasteit : #ArnoldSchwarzenegger e #SalmaHayek sono Zeus ed Era in un nuovo spot tv #BMW del #SuperBowl - BrUjOFX : Benedetto jugara en Boca Juniors ante Colon Parodia Comando Arnold Schwarzenegger -