(Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Aquila - In occasione dell'"International Day of Women and Girls in Science" venerdì 11 febbraio si svolgerà "ResearcHER - Prospettive di", iniziativa organizzata congiuntamente dall'Università degli Studi dell'Aquila e dal GSSI (Gran Sasso Science Institute). Giunta quest'anno alla sua sesta edizione, lapromossa dalle Nazioni Unite ha l'obiettivo dire il fondamentale contributo femminile alla conoscenza e all'innovazione, incoraggiando le ragazze a intraprendere un percorso di formazione scientifica e promuovendo anche in questo campo la parità di genere. L'appuntamento si rivolge, principalmente alle scuole, perché possano cogliere il fascino dellae del progresso della conoscenza, come un cammino comune in cui tutti possono dare il proprio contributo. Gli atenei aquilani hanno ...

Advertising

AnsaAbruzzo : Univaq celebra 'Giornata internazionale donne nella scienza' -

Ultime Notizie dalla rete : Univaq celebra

In occasione dell'"International Day of Women and Girls in Science" venerdì 11 febbraio si svolgerà "ResearcHER - Prospettive di Scienza", iniziativa organizzata congiuntamente dall'Università degli ...Il 27 novembre sila Giornata Nazionale Parkinson , nata per sensibilizzare la popolazione ... Leggi anche STUDI Tossine ambientali fattori di rischio per diabete e Parkinson: lo studio...In occasione dell'"International Day of Women and Girls in Science" venerdì 11 febbraio si svolgerà "ResearcHER - Prospettive di Scienza", iniziativa organizzata congiuntamente dall'Università degli ...