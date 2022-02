Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 15:10 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi stop alle mascherine all’aperto e riaprono le discoteche un avvicinamento alla normalità i dati del ministero dell’istituto superiore di sanità fanno ben sperare per il futuro continua la pressione sugli ospedali in Italia Infatti il tasso di occupazione covid zio nelle terapie Intensive sia nelle parti ordinarie in calo emerge dai dati del monitoraggio settimanale il tasso di occupazione in terapia intensiva al 13,4% rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio contro il 14,8% rilevazione giornaliera al 3 febbraio il tasso di occupazione in aria medica livello nazionale al 26,5% contro il 29,5% rilevazione del 3 febbraio scorso sono quattro le regioni e province autonome classificate a rischio alto in base al quadro non ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi stop alle mascherine all’aperto e riaprono le discoteche un avvicinamento alla normalità i dati del ministero dell’istituto superiore di sanità fanno ben sperare per il futuro continua la pressione sugli ospedali in Italia Infatti il tasso di occupazione covid zio nelle terapie Intensive sia nelle parti ordinarie in calo emerge dai dati del monitoraggio settimanale il tasso di occupazione in terapia intensiva al 13,4% rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio contro il 14,8% rilevazione giornaliera al 3 febbraio il tasso di occupazione in aria medica livello nazionale al 26,5% contro il 29,5% rilevazione del 3 febbraio scorso sono quattro le regioni e province autonome classificate a rischio alto in base al quadro non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - cn1926it : “Lo #Spalletti che non ti aspetti”, il bordocampista #DAZN demolisce un luogo comune - ilFattoMolfetta : GIORNO DEL RICORDO, EREDI DELLA STORIA: «SALVATI MIGLIAIA DI PROFUGHI»: Molfetta. L’associazione ha organizzato una… - GASirianni : RT @club_dante: L'articolo di #FrancescaCapelli sulle ultime notizie dall'#Argentina, tra rischio default e spirale greca... - corgiallorosso : Trigoria, solo individuale per #Abraham. Out Spinazzola e Ibanez -