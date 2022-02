Ucraina-Russia, sarà il Protocollo di Minsk a fermare l’invasione russa ? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il tentativo diplomatico di Biden, Macron e Johnson per scongiurare una possibile guerra tra Ucraina e Russia guadagna terreno l’idea, indicata da Draghi, di tornare agli Accordi in 13 punti di Minsk come chiave per fermare l’invasione russa. Cos’è il Protocollo di Minsk e perché potrebbe essere utile nel risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina La soluzione in queste settimane in tutte le capitali europee è “Minsk”. Si riferisce a un Accordo vecchio di 7 anni e declinato in 13 punti. Sembra sempre di più la chiave per fermare la Russia dall’invadere l’Ucraina. Se ne parla sempre di più, dopo le visite di Macron fra Mosca, Kiev e Berlino, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il tentativo diplomatico di Biden, Macron e Johnson per scongiurare una possibile guerra traguadagna terreno l’idea, indicata da Draghi, di tornare agli Accordi in 13 punti dicome chiave per. Cos’è ildie perché potrebbe essere utile nel risolvere il conflitto traLa soluzione in queste settimane in tutte le capitali europee è “”. Si riferisce a un Accordo vecchio di 7 anni e declinato in 13 punti. Sembra sempre di più la chiave perladall’invadere l’. Se ne parla sempre di più, dopo le visite di Macron fra Mosca, Kiev e Berlino, ...

