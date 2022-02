Trema la terra a Torino | scossa di 2 7 avvertita dai residenti

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Latorna are in Italia. Questa mattina, 11 febbraio, alle ore 11.12, si è registrata unadi terremoto trae Moncalieri a 38 km di profondità. A darne conferma anche l’Ingv di Roma. Terremoto aI sismografi hanno registrato un terremoto di 2.7 gradi Richter a 38 km di profondità. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Bonaccini a Rainews24: 'Non sono stati segnalati danni, sistema allertato' Villa Santa Lucia – Trema la terra nella notte: scossa di terremoto avvertita nel cassinate

I sismologi hanno registrato una scossa di magnitudo 5.5 in Papua Nuova Guinea: l'evento sismico è avvenuto a pochi km da Wewak. L'epicentro è stato localizzato a pochi chilometri dalla città di Wewak. Terremoto in Emilia Romagna oggi, 10 febbraio 2022, scossa M 2.4 in provincia di Reggio Emilia