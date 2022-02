**Superbonus: Draghi, 'al lavoro su correttivi in un emendamento per farlo funzionare'** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il governo vuole che il meccanismo funzioni, vari correttivi dovrebbero trovare posto in un emendamento cui sta lavorando il ministero dell'Economia insieme al Parlamento". Lo ha detto il premier Mario Draghi a proposito del super bonus edilizio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il governo vuole che il meccanismo funzioni, varidovrebbero trovare posto in uncui sta lavorando il ministero dell'Economia insieme al Parlamento". Lo ha detto il premier Marioa proposito del super bonus edilizio.

GianlucaVasto : #superbonus serve immediato Decreto per correggere il blocco della cessione del credito. Non si può attendere la co… - IesuAnna : RT @gmgiua: E sulle modalità grilline e populistiche del superbonus spara un cazzotto in faccia ai cialtroni che hanno messo su un sistema… - bushido01 : Ah comunque per la cronaca, il superbonus porta alla stato un guadagno doppio rispetto al capitale investito e crea… - MarykoMayko : @alexsdado @conteDartagnan Il Superbonus non lo ha varato il governo Draghi ma il Conte II (decreto legge n. 34/2020 - decreto Rilancio). - LucianoRomeo9 : RT @MarykoMayko: Draghi incazzatissimo sul Superbonus, o meglio, sul fatto che la norma non prevedeva controlli. -