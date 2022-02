Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana cade ed è squalificata nella Finale dei 1000 metri, oro a Schulting (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una Finale A amara per Arianna Fontana quella dei 1000 metri femminili dello Short track a Pechino (Cina), sede delle Olimpiadi Invernali. L’azzurra, infatti, è stata squalificata dalla giuria per condotta scorretta nel corso dell’atto conclusivo. Una squalifica che si basa su un danno provocato in termini di traiettoria all’americana Kristen Santos che, a detta della giuria, conseguentemente ha centrato l’azzurra, finendo entrambe contro le protezioni all’esterno della curva. Un epilogo ovviamente deludente per la campionessa valtellinese che sperava di vincere un’altra medaglia, dopo l’oro dei 500 metri. Da dire che la gara per Fontana si stava complicando, visto che Schulting al ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) UnaA amara perquella deifemminili dello(Cina), sede delle Olimpiadi Invernali. L’azzurra, infatti, è statadalla giuria per condotta scorretta nel corso dell’atto conclusivo. Una squalifica che si basa su un danno provocato in termini di traiettoria all’americana Kristen Santos che, a detta della giuria, conseguentemente ha centrato l’azzurra, finendo entrambe contro le protezioni all’esterno della curva. Un epilogo ovviamente deludente per la campionessa valtellinese che sperava di vincere un’altra medaglia, dopo l’oro dei 500. Da dire che la gara persi stava complicando, visto cheal ...

