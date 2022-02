Scandalo Zouma, parla Moyes: “Scelgo di stare al suo fianco. Col Leicester ci sarà” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tecnico del West Ham Moyes si è espresso sullo Scandalo Zouma. Il difensore ex Chelsea è stato ripreso mentre maltrattava il proprio gatto Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tecnico del West Hamsi è espresso sullo. Il difensore ex Chelsea è stato ripreso mentre maltrattava il proprio gatto

Advertising

infoitsport : Scandalo Zouma, il difensore si scusa: 'I gatti stanno bene. Incidente che non si ripeterà' - infoitsport : Scandalo Zouma, il difensore si scusa: 'I gatti stanno bene. Incidente isolato che non si ripeterà' - infoitsport : West Ham, scandalo Zouma. Il Supporters Trust: 'Non è accettabile maltrattare un animale' - infoitsport : Zouma in campo dopo il video scandalo. Critiche in UK, Moyes si difende: 'Penso a vincere' - infoitsport : Scandalo Zouma, il West Ham comunica di aver multato pesantemente il giocatore -