Rally, quattro altri eventi attendono Sébastien Loeb con M-Sport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sébastien Loeb potrebbe tornare nel FIA World Rally Championship stando a quanto riporta Malcolm Wilson, numero uno di M-Sport. Il britannico punta ad avere l’alsaziano in altre quattro manifestazioni dopo l’incredibile successo di Montecarlo, la prima sfida della stagione che abbiamo vissuto a gennaio. Il 65enne nativo di Cockermouth ha rilasciato in merito alla stampa come riporta il portale ufficiale del WRC: “Puntiamo ad avere Loeb in quattro eventi. Ci sono tante opzioni sul tavolo, stiamo decidendo come procedere e nulla è deciso”. Il numero uno di Ford ha continuato dicendo: “Non vediamo l’ora di rivedere lui e Isabelle con noi. Quello che Séb ha fatto a Monte-Carlo è stato impressionante. Sono andato vicino alla firma di Séb nel 2005 e ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)potrebbe tornare nel FIA WorldChampionship stando a quanto riporta Malcolm Wilson, numero uno di M-. Il britannico punta ad avere l’alsaziano in altremanifestazioni dopo l’incredibile successo di Montecarlo, la prima sfida della stagione che abbiamo vissuto a gennaio. Il 65enne nativo di Cockermouth ha rilasciato in merito alla stampa come riporta il portale ufficiale del WRC: “Puntiamo ad averein. Ci sono tante opzioni sul tavolo, stiamo decidendo come procedere e nulla è deciso”. Il numero uno di Ford ha continuato dicendo: “Non vediamo l’ora di rivedere lui e Isabelle con noi. Quello che Séb ha fatto a Monte-Carlo è stato impressionante. Sono andato vicino alla firma di Séb nel 2005 e ora ...

Advertising

RadioFitZherald : Clarkson z'n Favoriete Rally Battle: 1983 Audi Quattro VS. Lancia 037 | ... - LordHudson45 : Clarkson z'n Favoriete Rally Battle: 1983 Audi Quattro VS. Lancia 037 | ... - ModellbauT : AUTOart 88602 1/18 Audi Sport Quattro S1 E2 Rally Monte Carlo 1986 #6 Model Car - ModellbauT : AUTOart 88601 1/18 Audi Sport Quattro S1 #2 WRC Rally Monte Carlo 1986 Modell - clahecber : Comparing Rally Legends: Audi Quattro Vs Lancia Delta HF Integrale -