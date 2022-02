Pechino 2022, biathlon: Dorothea Wierer di bronzo nella sprint, trionfa Roieseland (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dorothea Wierer è medaglia di bronzo. nella sprint femminile di biathlon, valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022, l’azzurra chiude al terzo posto coronando una gara perfetta condita da due grandi poligoni. Zero errori per Dorothea che riscatta l’individuale di tre giorni fa e anche in ottica inseguimento può sognare la medaglia. A vincere una straordinaria Marte Roeiseland, la norvegese sugli sci è imprendibile e mette a segno due poligoni da marziana chiudendo davanti alla svedese Elvira Oeberg, staccata di trenta secondi. Non bene le altre italiane: Lisa Vittozzi sbaglia quattro bersagli a terra ed è trentaseiesima al traguardo, Samuela Comola con un solo errore finisce a quasi tre minuti dalla vetta terminando ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)è medaglia difemminile di, valevole per le Olimpiadi di, l’azzurra chiude al terzo posto coronando una gara perfetta condita da due grandi poligoni. Zero errori perche riscatta l’individuale di tre giorni fa e anche in ottica inseguimento può sognare la medaglia. A vincere una straordinaria Marte Roeiseland, la norvegese sugli sci è imprendibile e mette a segno due poligoni da marziana chiudendo davanti alla svedese Elvira Oeberg, staccata di trenta secondi. Non bene le altre italiane: Lisa Vittozzi sbaglia quattro bersagli a terra ed è trentaseiesima al traguardo, Samuela Comola con un solo errore finisce a quasi tre minuti dalla vetta terminando ...

