Nettuno Con i fondi del Pnrr scuole smart | inclusive ed ecosostenibili

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– Idelper cambiare il volto dell’edilizia scolastica sul territorio a beneficio degli studenti e delle famiglie. Il Comune diha partecipato all’avviso per la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Investimento 1.1: “Costruzione di nuovemediante sostituzione di edifici”. Un intervento da 5,5 milioni di euro che riguarderà la scuola De Franceschi di via Romana che, attualmente, ospita 19 classi, 4 laboratori, una palestra e 390 studenti. L’obiettivo è quello di costruire un nuovo plesso moderno e funzionale sulla stessa area di terreno, puntando a non delocalizzare gli studenti fino al termine dei lavori. Solo a quel punto si procederà con la demolizione del vecchio plesso e con ...

BaseballmaniaEU : RT @Massimo60386626: Roberto Andolfi nuovo manager del Nettuno Softball City #softball @BaseballmaniaEU - fedescozia : RT @bolognabasket: La @Fossa1970 a @nettunobologna1, 'Domenica entreremo con lo striscione' - bolognabasket : La @Fossa1970 a @nettunobologna1, 'Domenica entreremo con lo striscione' - Massimo60386626 : Roberto Andolfi nuovo manager del Nettuno Softball City #softball @BaseballmaniaEU -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno Con

Il Faro online

... chi è l'aspirante Miss Italia incinta Beatrice Scolletta, romana di, ha 26 anni. Laureata in scienze e tecniche psicologiche, frequenta un master in interventi assistitigli animali e ......la quale combattéil grado di sergente sul fronte libico. La scelta di arruolarsi nelle ... E il Nostro si coprì effettivamente di gloria, guadagnando sul fronte dila Croce di Ferro di ...Bonificata dai rifiuti e restituita alla viabilità via Valpadana, strada situata nella periferia di Nettuno in località Sferacavallo al confine con il comune di Latina. “Speriamo che i diversi ...(Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno) Se ne è parlato anche su altre testate Il ... Siamo convinti che a lungo andare il timore del primo cittadino d’essere accomunato con chi oggi, in città, ...