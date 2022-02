Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic sfida la Lazio, casa del suo passato: 'Non sempre vince il più forte, nessuno mollerà': Mihajlovic sfida… - Gazzetta_it : Mihajlovic sfida la Lazio, casa del suo passato: 'Non sempre vince il più forte, nessuno mollerà' - Dalla_SerieA : Mihajlovic tentato da un Bologna a tre punte - - sportli26181512 : Mihajlovic tentato da un Bologna a tre punte: Il tecnico ne aveva parlato anche alla vigilia della sfida con l'Empo… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic come Allegri: 'Quando non vinci...': Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microf… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic sfida

Un girone fa, col 3 - 0 alla Lazio in casa, cambiò tutto: nuovo modulo, nuovo tragitto, classifica da record fino a Natale. Sinisaritrova la "sua" Lazio e, dopo 4 punti nelle ultime 8 giornate e il pareggio con l'Empoli, cerca la sterzata, la scintilla. Una stagione nuova e meno appesa all'anonimato attuale. Le parole ...Mhajlovic per laal suo passato non potrà contare su un altro ex De Silvestri, squalificato. ... Se invecepunterà al doppio trequartista ecco Barrow prenderà il posto di Soriano. ...Alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa: "Noi andiamo là, in casa al girone d'andata è andata bene ma domani ci aspetta ...In conferenza stampa l'allenatore serbo ha fatto un po' il punto della situazione non solo in merito alla sfida che attende i suoi ragazzi, ma anche sulla condizione generale del gruppo stesso. La ...