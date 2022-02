Mattinata di sopralluoghi sui tanti cantieri avviati sul territorio di Castel San Giorgio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAccompagnata dagli assessori Gilda Tranzillo ai Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica e dall’assessore alla Manutenzione Giustina Galluzzo, la sindaca diSanPaola Lanzara ha passato in rassegna stamane i principalida tempo in città per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori. Primo sopralluogo all’autorimessa comunale di via Nocelleto, struttura abbattuta e ricostruita ex novo, a seguito dei ripetuti incendi di cui è stata fatta oggetto. Opera questa ormai in dirittura d’arrivo. Idi verifica e controllo sono proseguiti a Campomanfoli, dove sono stati appenazzati i lavori di realizzazione di un parcheggio e poi alla Scuola secondaria di primo grado Torquato Tasso al capoluogo. « ...