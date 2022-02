LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer sfata il tabù ed è bronzo! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: dalle 12.00 ci sarà Arianna Fontana nei 1000 metri di short track. Un saluto sportivo. 11.08 Le altre italiane: 36ma Vittozzi (4) a 2’24?8, che come di consueto ha rovinato tutto nel poligono a terra, 57ma Samuela Comola (1) a 2’46?4, che farà l’inseguimento, 82ma Federica Sanfilippo (5) a 4’12?8. 11.04 Roeiseland, di fatto, ha già ipotecato anche l’oro nell’inseguimento, gara dove Dorothea Wierer si giocherà un altro podio. Distante Hanna Oeberg, 19ma a 1’34” con 3 errori. Malissimo le francesi, Bescond a parte: 29ma Simon (3) a 1’56”, 47ma Braisaz (3) a 2’34”, 66ma Chevalier (4) a 3’17”, addirittura fuori dall’inseguimento! 11.01 Ormai definitiva la classifica della Sprint femminile: Roeiseland ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: dalle 12.00 ci sarà Arianna Fontana nei 1000 metri di short track. Un saluto sportivo. 11.08 Le altre italiane: 36ma Vittozzi (4) a 2’24?8, che come di consueto ha rovinato tutto nel poligono a terra, 57ma Samuela Comola (1) a 2’46?4, che farà l’inseguimento, 82ma Federica Sanfilippo (5) a 4’12?8. 11.04 Roeiseland, di fatto, ha già ipotecato anche l’oro nell’inseguimento, gara dovesi giocherà un altro podio. Distante Hanna Oeberg, 19ma a 1’34” con 3 errori. Malissimo le francesi, Bescond a parte: 29ma Simon (3) a 1’56”, 47ma Braisaz (3) a 2’34”, 66ma Chevalier (4) a 3’17”, addirittura fuori dall’inseguimento! 11.01 Ormai definitiva la classifica dellafemminile: Roeiseland ...

