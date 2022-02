Infortunio Praet in allenamento, il report medico del Torino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Infortunio Praet nel corso dell’allenamento e altra tegola per il Torino. Ecco il report medico della società Tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha fatto sapere dell’Infortunio di Praet e il risultato dei primi accertamenti. IL report medico – «Nel corso dell’allenamento odierno Dennis Praet è uscito anzitempo dal campo per Infortunio. I primi accertamenti hanno evidenziato un’infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L’arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022)nel corso dell’e altra tegola per il. Ecco ildella società Tramite il proprio sito ufficiale, ilha fatto sapere dell’die il risultato dei primi accertamenti. IL– «Nel corso dell’odierno Dennisè uscito anzitempo dal campo per. I primi accertamenti hanno evidenziato un’infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L’arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali» L'articolo proviene da Calcio News 24.

